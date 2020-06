Nel video l’intervista a Stefano Corghi, Presidente Consorzio Ristoranti Modena a Tavola

Dopo due mesi di stop forzato poco più di due settimane fa i ristoranti modenesi hanno riaperto le loro porte ai clienti cercando in qualche modo di ritornare alla normalità. Con sforzi e incertezze si sono rimessi in campo anche se la situazione è molto differente rispetto a prima e nonostante la voglia di ripartire, la certezza al momento è una sola: la distanza di un metro tra tavoli e sedie ha ridotto i coperti del 50%, e i costi non solo delle operazioni di messa in sicurezza del locale, ma del personale, quelli fissi e di gestione in generale gravano pesantemente sulle spalle dei titolari. Stefano Corghi, Presidente del Consorzio Ristoranti Modena a Tavola e titolare del ristorante Il Luppolo e l’Uva manifesta ottimismo ma la situazione dice non è semplice e servono aiuti in vista di un futuro incerto.