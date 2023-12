Nel video l’intervista a Gian Marco Goldoni, Titolare di In Vino Veritas

Più che arrabbiato, ormai Gianmarco Goldoni, titolare di “In Vino Veritas” in Piazza Roma, si dice affranto, rassegnato. Talmente tanto da essere disposto a rinunciare a quell’attività portata avanti con sacrifici e passione. Dall’inizio dell’anno il suo locale viene puntualmente preso di mira, ogni mese, da alcuni malviventi che si introducono all’interno del locale, nonostante l’allarme. Nonostante le telecamere. Nonostante, addirittura, la posizione centralissima del locale, a due passi dall’Accademia Militare. Un bilancio di ben 12 furti, riusciti o tentati, a partire dall’inizio di quest’anno, con danni che, ad oggi, superano i 20mila euro. L’ultimo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Gianmarco presta attenzione a tutto per evitare di essere derubato, ma non sta funzionando. Si domanda che cosa può fare, di più: oltre a chiedere aiuto all’amministrazione e alla polizia locale, non sa più a chi rivolgersi. Si sente esausto e abbandonato. E in queste condizioni non è disposto ad andare avanti.