IMMOBILI PUBBLICI, IL MINISTRO SAN GIULIANO METTE LA FIRMA AL “PIANO CITTÀ”

Il Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano in visita questa mattina a Modena per sottoscrivere assieme all’Agenzia del Demanio e al Comune il “Piano Città”, un accordo che porterà al recupero di sei aree, da destinare a uffici pubblici, luoghi per la cultura ed edilizia residenziale.