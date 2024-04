Versa in condizioni gravissime al Maggiore di Bologna un uomo che questa notte è stato trovato ferito in una casa in via Giardini, all’altezza della zona industriale di Pavullo, nei pressi della Ceramica Mirage. E’ giallo su quanto accaduto. I soccorsi sarebbero intervenuti intorno all’una, questa mattina i Carabinieri sono intervenuti sul posto per approfondimenti. Dell’uomo non si conoscono al momento le generalità perché privo di documenti