14 vittorie, 53 podi, ma purtroppo nessun titolo. Dopo 5 anni di matrimonio il rapporto tra la Ferrari e Sebastian Vettel terminerà a fine stagione. “Abbiamo preso questa decisione insieme a Sebastian”, afferma in una nota Mattia Binotto, il team principal della Ferrari. Il contratto del quattro volte campione del mondo era in scadenza a fine anno e non sarà rinnovato. Tanti i motivi che hanno portato al divorzio: in primis forse avere un compagno di squadra come Charles Leclerc, che al primo anno in rosso ha totalizzato più vittorie e più pole positions di un 4 volte campione del mondo. “In questo sport per riuscire ad ottenere il massimo bisogna essere in perfetta sintonia ed io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme oltre la fine di questo campionato. In questa comune decisione non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici: non è il mio modo di ragionare quando si fanno certe scelte e non lo sarà mai” ha commentato a caldo Seb Vettel, per cui ora si prospetta un futuro tutto da scoprire. Lui stesso dovrà capire cosa fare da grande, tra ipotesi ritiro dalla F1 o andando ad occupare un sedile di un’altra scuderia. Per il suo volante in Ferrari i principati indiziati sono Carlos Sainz, attuale pilota della McLaren, con cui Vettel potrebbe scambiarsi, oppure Daniel Ricciardo, il pilota Renault già da alcuni anni accostato alla Rossa di Maranello. Ma guai ad escludere totalmente l’ipotesi Lewis Hamilton: il campione britannico non ha mai negato il desiderio di guidare per la Ferrari, anche se al momento rimane solamente una suggestione, dato che assumere Lewis significherebbe d’altro canto ridimensionare notevolmente le stime di fiducia di un vero Cavallino Rampante come Charles Leclerc.