Dopo quasi due mesi, ieri nessun morto per Coronavirus è stato registrato nel modenese. Non succedeva dallo scorso 14 marzo. I positivi riscontrati sono però raddoppiati rispetto alle medie degli ultimi giorni, 23 quelli di ieri di cui 12 trovati nel comune di Carpi. Il piccolo focolaio è emerso a seguito di un piano straordinario di tamponi eseguito dal Servizio di Igiene pubblica tra i contatti stretti di un caso positivo. A breve le persone risultate infette saranno trasferite presso i due hotel a disposizione dell’Ausl, al fine di consentire le adeguate misure di isolamento. Ai 23 casi della provincia di affiancano oltre 152 guariti che portano il totale a oltre 2 mila e 600. Per due giorni consecutivi i nuovi malati giornalieri registrati in Emilia-Romagna non hanno superano le 100 unità. Ieri sono stati registrati 80 nuovi casi e 209 guariti. Si tratta dell’incremento più basso dallo scorso due marzo quando la campagna di tamponi era iniziata da solo una settimana e si effettuavano poche centinaia di test al giorno. Il numero dei casi effettivi si abbassa di altre 151 unità. Al momento in Regione rimangono poco più di 7 mila persone positive.