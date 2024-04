Nel video, l’intervista a Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza Emilia-Romagna

Non si placa la polemica intorno al fine vita, in particolare dopo la notizia del ricorso al Tar da parte del Governo che intende annullare le delibere dell’Emilia-Romagna. Provvedimenti, lo ricordiamo, che forniscono linee di indirizzo alle Ausl e stabiliscono tempi certi ai malati per attivare l’iter dopo la loro domanda. A segnalare l’avvenuto ricorso è stata la consigliera di Forza Italia, Valentina Castaldini, che ha parlato di linee guida contraddittorie e illogiche e di una carenza di potere dell’ente di viale Aldo Moro sul tema. La Giunta però non ci sta ed è dura la critica del sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi. Allo stesso tempo, il sottosegretario rassicura sulla validità delle delibere. Baruffi difende quindi la decisione di promuovere delle delibere per colmare il vuoto legislativo e quindi garantire il diritto dei malati sancito dalla sentenza della Corte costituzionale, in attesa anzitutto di una legge nazionale che svolga lo stesso compito