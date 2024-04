Nel video, le interviste a:

Emanuele Galloni, responsabile servizio idrico Hera per Modena

Giovanni Bertugli, dirigente servizio Turismo – Comune di Modena

Sul cammino dell’antica Romea Nonantolana, quindici fontanelle saranno a disposizione degli escursionisti che, ancor oggi, in tanti, percorrono l’antica via dei pellegrini, da Nonantola sino a Fanano. Le fontane del progetto “Vie dell’Acqua” saranno posizionate in punti di interesse storico-naturalistico e allacciate alla rete idrica per mettere a disposizione di tutti, residenti e turisti, un’acqua potabile di qualità, diffondendo al tempo stesso la cultura del risparmio di una risorsa fondamentale come l’acqua. Il progetto è stato ideato dal Gruppo Hera, in collaborazione con i comuni attraversati dall’antica strada.

La prima fontana è già stata installata, in via Gherbella a Modena. Certo, c’è l’aspetto di tutela della nostra preziosa acqua, ma esiste anche un ulteriore obiettivo, stavolta di natura turistica.