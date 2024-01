Nel video alcune testimonianze

La fiera di Sant’Antonio torna e lo fa di nuovo “in grande”: le bancarelle, oltre alle tradizionali via Emilia e Piazza Grande sono andate a occupare anche Piazza Roma, via Farini e piazza XX Settembre, offrendo un tour tra gusto e acquisti. Una formula che piace ai modenesi. In tanti hanno approfittato, nonostante il maltempo, degli espositori distribuiti davanti al Palazzo Ducale.

Ombrelli aperti e via: la pioggia non spaventa chi non vuole mancare all’appuntamento con la fiera di Sant’Antonio. Un modo per riscoprire i profumi della cucina modenese e non solo, per trovare dolciumi, articoli per la casa, d’abbigliamento.