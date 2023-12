Nel video le interviste a Patrizia Casarini e Omar Onofri, residenti

Abbandonato da anni, rifugio di sbandati e contenitore di amianto. L’incendio che in settimana si è sviluppato all’ex Cantina di Bazzano non ha fatto altro che accendere i riflettori su una preoccupazione che tra i cittadini di Castelfranco c’è sempre stata. I residenti di via Vittorio Veneto lo hanno sottolineato con forza. Quella struttura degradata è teatro di un continuo via vai di occupanti abusivi che non di rado nei mesi freddi accendono roghi per riscaldarsi in spazi in cui è presente amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto aveva presentato una segnalazione la scorsa estate, evidenziando dopo un sopralluogo come fossero presenti lastre danneggiate nella copertura del tetto del capannone. La stessa Arpae aveva rilevato presenza di amianto. La proprietà, contattata dal sindaco Gargano, sta programmando un intervento di bonifica, ma la mancanza di tempistiche certe, dopo anni di abbandono, non quieta i timori dei cittadini