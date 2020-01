Manca sempre meno alle elezioni regionali 2020 per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna che si svolgeranno nella sola giornata del 26 gennaio dalle 7 alle 23. I modenesi aventi diritto al voto sono oltre 140 mila ma il numero è ancora provvisorio, in quanto quello ufficiale sarà reso noto 15 giorni prima del voto registrando i cambiamenti anagrafici intercorsi. Le sezioni elettorali sul territorio comunale saranno 190, allestite nelle sedi di scuole elementari e medie. Sono previsti anche due seggi all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico. Si vota attraverso un’unica scheda che sarà di colore Verde e all’interno della quale sono indicati i nomi dei candidati al ruolo di Presidente con a fianco il simbolo della lista o delle liste sostenitrici. È possibile votare in quattro modi diversi: tracciando un segno solo sul nome del candidato a presidente; tracciando un segno solo su una delle liste riportate sulla scheda elettorale; tracciando un segno sia sul simbolo di una delle liste che sul nome del candidato Presidente per la lista a cui è collegato:; oppure puoi anche esercitare il voto disgiunto cioè facendo un segno sia sul nome o simbolo del candidato alla carica di Presidente e sia per una delle altre liste a esso NON collegate. Negli ultimi tre casi è possibile esprimere fino a due preferenze per la carica di consigliere regionale. Al fine di garantire la parità di genere, se si esprimono due preferenze, esse devono fare riferimento a persone di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. I candidati in corsa per la carica di Presidente della Giunta regionale sono sette, mentre 17 sono le liste collegate. L’Ufficio elettorale di via Santi, ha ricevuto la comunicazione dalla Prefettura di Modena circa il sorteggio dei candidati e delle liste collegate e cioè l’ordine di presenza delle liste sulla scheda e sui tabelloni collocati negli spazi d’affissione per la propaganda. Il primo spazio da sinistra spetta alla candidata presidente di Potere al Popolo Marta Collot, seguono in ordine Lucia Borgonzoni per il centrodestra, Simone Benini per il M5S, Laura Bergamini del Partito Comunista, Stefano Bonaccini per il centrosinistra, Domenico Battaglia del Movimento 3V Vaccino Vogliamo Verità e Stefano Lugli de L’Altra Emilia Romagna.