I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone ieri sono intervenuti per soccorrere una coppia di Cento bloccata in quota dal ghiaccio. L’allarme è scattato verso mezzogiorno mentre marito e moglie, entrambi 28enni, stavano percorrendo con il loro cane il sentiero che dal lago Baccio sale al Rondinaio lombardo, nel territorio di Pievepelago. Non riuscendo più a raggiungere il cane e iniziando a scivolare, i due hanno chiesto aiuto. I tecnici Saer sono riusciti a raggiungerli e li hanno imbragati per farli scendere in sicurezza tra le rocce ghiacciate, slegandoli poi all’arrivo in un sentiero sicuro da cui sono arrivati sani e salvi al Rifugio Vittoria del lago Santo