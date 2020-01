Dopo la sconfitta casalinga subita negli ultimi secondi contro il Napoli e dopo un periodo tutto sommato breve di riposo per le festività natalizie, il Sassuolo domani tornerà in campo a Marassi. Alle 18 i neroverdi affronteranno un Genoa rivoluzionato, che in questi primi giorni di mercato si è rinforzato in ogni reparto, ma con l’obiettivo di portare a casa quei punti persi per strada nelle gare con le big del campionato. La pausa natalizia non ha portato bene al Sassuolo che non solo non ha recuperato nessuno dall’infermeria, a parte il solo Consigli, ma che aggiunge alla truppa degli assenti Berardi, Locatelli e soprattutto Marlon.

Nel video l’intervista a Roberto de Zerbi