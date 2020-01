Quest’anno la Befana comunista di Rifondazione ha portato un bel sacco di carbone alla Direzione di Villa Margherita, la residenza per anziani, che, dopo anni di mancato rinnovo del contratto, ha intenzione di applicare un accordo che secondo i lavoratori sarebbe peggiorativo. Per la befana si tratta di proposte inaccettabili che vanno modificate tempestivamente. Ma i cattivi nella lista della Befana Comunista per il 2019 appena concluso erano numerosi. Molte le vertenze aperte nel territorio modenese che meritavano di riceve il simbolico sacco di carbone, per non parlare del fenomeno in crescita delle cooperative spurie o come, sottolineato dalla stessa Befana, la noncuranza delle istituzioni in merito al problema dell’emergenza climatica.