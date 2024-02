Naturalmente anche in occasione di questo secondo corteo notevoli saranno i disagi per la circolazione. Come ieri la Polizia locale provvederà a chiudere selettivamente le varie strade attraversate dai mezzi. Prevedibili code in tangenziale in prossimità dell’Uscita 15 e 16 in ambo le direzioni e anche lungo la via Emilia. I maggiori disagi tra le 13.30 e le 17, consigliabili percorsi alternativi