Nel video l’intervista a Eliselle, Storyteller

Elisa Guidelli, in arte “Eliselle”, è un’affermata scrittrice (anzi: storyteller!) con una rara qualità: scrive bene e con successo in diversi generi letterari.

A tal punto che, volendo dare un’etichetta alla sua scrittura, bisogna chiedere proprio a lei come si definirebbe, in una parola sola: “La curiosità”.

Con più di venti libri pubblicati, tra romanzi e saggi, dedicati a grandi donne, filosofi, personaggi indimenticabili e persino…a un castello, quali sono i libri nuovi di Eliselle?

L’ultimo che è uscito è “Il mondo è un palcoscenico” (Gallucci), seconda puntata della saga di Judith, protagonista di “She-Shakespeare”, incarnando Shakespeare…se fosse stato una ragazza.

Inoltre, l’antologia di racconti “Il Dio del rock è severo ma giusto” (Les Flaneur), dedicato alla storia del gruppo musicale “Guns N’ Roses”.

Dalla Laurea in Storia Medievale ai libri: il passo sembra sia stato breve, per Eliselle.

“Il mio sogno”, racconta, “è scrivere un romanzo storico come I Pilastri della Terra di Ken Follett”.

E, naturalmente, c’è già un libro nuovo pronto nel cassetto.

Anzi, più di uno: la storia di una Grande Donna del ‘500 (top secret!), la terza puntata della saga di “She-Shakespeare” e un altro libro per ragazzi.

Eliselle non si ferma mai!