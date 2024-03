La lunga attesa di Modena-Bari continua.

Dopo il giorno di riposo di ieri, stamattina sono ripresi gli allenamenti di questa lunga settimana di preparazione alla partita di lunedì al “Braglia” (ore 12.30) contro il Bari.

Lo abbiamo già ribadito più volte: la pausa del campionato ha fatto bene soprattutto all’ambiente, per stemperare tensioni eccessive, accumulate nelle ultime settimane di risultati negativi della squadra di Bianco.

Ma, adesso, è giusto che i giocatori del Modena sentano l’innegabile forte pressione che c’è attorno a questa partita: la vittoria è assolutamente d’obbligo.

Ma il rischio del pareggio c’è, eccome. Modena e Bari sono due squadre affette da “pareggite”: sia canarini che galletti hanno fatto 13 pareggi in questo campionato.

Insieme allo Spezia, detengono il record di pareggi: nessuno ne ha fatti di più, finora.

E il 14°esimo pareggio della stagione, francamente, servirebbe ben poco sia al Modena che al Bari.

Se non ad allungare l’agonia della crisi di risultati (per il Bari ancora peggiore. quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e solo 7 punti in 7 gare ottenuti dal terzo allenatore stagionale, Beppe Iachini).

A testimonianza del momento difficile in casa barese, fino a ieri, per la curva ospite dello stadio “Braglia”, è stato venduto solo un centinaio di biglietti ai tifosi biancorossi, l’ingresso ai quali è vietato ai residenti in provincia di Bari.