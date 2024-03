Pasqua, occasione di festa e di ritrovo, ma anche di controlli mirati per garantire sicurezza su tutto il territorio provinciale. Ieri mattina una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha definito assieme ai vertici delle forze dell’ordine, della polizia locale e provinciale un “pacchetto” di prevenzione e sorveglianza coordinata in vista delle imminenti festività, come sempre con un’attenzione particolare per i luoghi di aggregazione e di interesse turistico, come piazze, parchi, piste ciclabili. Un immediato rafforzamento dei dispositivi di prevenzione è stato disposto, invece, sulla base delle determinazioni del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nei confronti di quegli obiettivi considerati “sensibili”, primi tra tutti i luoghi di culto e di preghiera come la Sinagoga di Piazza Mazzini, a seguito dell’attentato sferrato venerdì scorso al Crocus City Hall di Mosca. E così, come fu già in passato per gli attentati in Francia e Bruxelles e l’incendiarsi della situazione in Medio Oriente, ancora una volta, anche nel nostro paese e a Modena, resta alta l’attenzione per l’allerta terrorismo