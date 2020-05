L’unico decesso odierno registrato nella nostra provincia riguarda un uomo di 98 anni di Polinago, mentre l’unico caso riscontrato è di Maranello e si trova in isolamento domiciliare. Crescono anche i guariti: 8 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 26 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 3091.