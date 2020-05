Sono terminati i lavori di messa in sicurezza di un versante instabile lungo la strada provinciale 324 del passo delle Radici, in un tratto compreso tra Roncoscaglia e Sestola. Lungo circa 30 metri di strada è stata installata una rete paramassi. I lavori, iniziati a inizio maggio, hanno avuto un costo di 100 mila euro. lungo lo stesso tratto sono in programma questa estate altri interenti di messa in sicurezza.