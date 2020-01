19 lavoratori irregolari, 13 dei quali completamente in nero: questi i numeri diffusi oggi dall’Ispettorato del Lavoro di Modena in merito ai controlli durante la Fiera di Sant’Antonio. Come conseguenza delle irregolarità, sono stati adottati quattro provvedimenti cautelari di sospensione dell’attività imprenditoriale di altrettanti datori di lavoro. Da una prima sommaria analisi, fa sapere l’ispettorato, sono emersi non meno di 55mila euro di sanzioni che verranno contestate ai trasgressori, oltre al conseguente recupero di contributi assicurativi e previdenziali. I controlli specifici sono stati effettuati il 17 gennaio scorso in occasione della tradizionale fiera di Sant’Antonio Abate con il fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e sommerso. L’Ispettorato rende noto che gli accertamenti sulle informazioni raccolte proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare la presenza di ulteriori irregolarità e si concluderanno con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste e con il recupero dei contributi previdenziali ed assicurativi evasi.