Nel video, le interviste a:

Marcello Gubitosa, presidente Associazione Senior APS

Sharon Ruggeri, assessore allo Sport e Politiche Giovanili Comune di Sassuolo

Promuovere l’aggregazione e la socializzazione dei giovani, attraverso attività sportive, educative ma anche divertenti mirate alla prevenzione della ludopatia. Recenti dati indicano che sono proprio i giovani i più esposti al vortice del gioco d’azzardo, specialmente quello online. Un problema in crescita, che non risparmia nemmeno la nostra provincia.

Per questo a Sassuolo, Serramazzoni e Pavullo prende il via “Game on – Progettare per prevenire”, un’iniziativa co-finanziata dalla Fondazione di Modena che muove su tre cardini: l’organizzazione di incontri e workshop per rendere i giovani ma anche gli adulti più consapevoli; eventi itineranti per promuovere sport e gioco sano e percorsi di sviluppo di videogiochi intesi come opportunità professionali e non solo di svago.

Insomma sensibilizzare ma restando a misura di giovane, con un progetto in grado di divertire e creare passioni che allontanino dalla ludopatia. In questo contesto si inserisce anche la nuova edizione di Sassuolo Comics.