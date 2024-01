Ore di lavoro per i Vigili del fuoco intervenuti questa mattina alle 7 nelle campagne di Concordia sulla Secchia, in via Chiaviche, per un incendio che ha distrutto il tetto di una casa colonica. Sul posto sono arrivate squadre provenienti da San Felice, Carpi e Modena, con quattro mezzi e un’autoscala. Gravi i danni all’edificio abbandonato. Da quanto si apprende al momento non si registrano feriti. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito