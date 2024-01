Nel video le interviste a:

Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Andrea Mandelli, centrocampista Ac Carpi

Nei 95’ con la Pistoiese c’è il condensato di tutta l’altalenante stagione del Carpi. Il 3-2 sui toscani, seconda vittoria consecutiva, permette alla squadra di Serpini di sfruttare al massimo il ko della capolista Ravenna, ora distante solo 6 punti, e delle altre due rivali Forlì e Lentigione. Una gara nata in discesa grazie alla volée vincente di Saporetti dopo appena 3’ su schema da corner, per il 13esimo gol stagionale del bomber, ma che il Carpi si è fato scivolare via dalle mani con due disattenzioni difensive prima del riposo, che hanno spianato al strada alle reti di Carannante e Diakhate. Come col Borgo 15 giorni fa nella ripresa il Carpi ha cambiato marcia, mettendo sotto assedio i toscani. Il pari è arrivato però ancora su schema da corner in fotocopia dell’1-0, finalizzato questa volta dalla botta al volo di Forapani. Poi a 6’ dalla fine ci ha pensato Mandelli, in dubbio fino all’ultimo per un colpo alla coscia subito in settimana, a firmare col sinistro la rete del 3-2 che di fatto riapre la corsa al primo posto.