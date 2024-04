Nel video, l’intervista all’On. Carlo Giovanardi, Popolo e Libertà

“Un ritorno a casa”, lo ha definito l’onorevole Carlo Giovanardi. Il suo gruppo, Popolo e Libertà, in vista delle amministrative reincontra Forza Italia, candidando nella lista azzurra Bruno Rinaldi e Alessandro Magiera. Due le motivazioni alla base di questo incontro: la prima è l’apertura di Forza Italia a livello nazionale a tutte le forze moderate e liberali di centro, un centro che è stato preponderante anche nella vittoria del centrodestra in Basilicata. La seconda motivazione ha molto più a che fare con il locale. Popolo e Libertà stava guardando con attenzione alla lista “ModenaxModena”, ritenuto un progetto inedito e interessante. Il problema, per Giovanardi e i suoi è sorto nella scelta dei candidati, tutt’ora in corso. Secondo l’onorevole, sarebbero troppe le “contaminazioni” del centrosinistra