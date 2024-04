Nel video, l’intervista a Laura Piretti, Vicepresidente UDI Modena

Il Decreto PNRR è legge dopo l’approvazione del Senato. Il via libera con 95 sì, 68 no e un astenuto. L’intero provvedimento era stato già approvato dalla Camera in prima lettura. Il testo, composto da 46 articoli, comprende anche altre norme come le assunzioni alla sanità e la contestatissima presenza dei gruppi pro-vita nei consultori. La loro attività è stata infatti inserita nel decreto relativo ai finanziamenti del PNRR che andava convertito in legge entro il 1° maggio. Una presenza nei consultori che non ha mancato di sollevare innumerevoli critiche e polemiche. Per gli attivisti a favore dell’aborto (anche detti pro scelta) si tratta di un tentativo di attaccare la 194, seppure non frontalmente. Tra le nuove norme inserite nel testo anche quelle relative alle assunzioni nella sanità che permetteranno ad Asl ed ospedali una libertà maggiore nell’acquisire medici e infermieri, oltre a facilitare l’assunzione anche degli specializzandi.