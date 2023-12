Dopo le feste natalizie, ieri pomeriggio sono ripartiti ufficialmente gli allenamenti del Carpi Calcio, agli ordini di Mister Serpini. Dal 7 gennaio, con la prima gara del girone di ritorno, in trasferta contro il Prato, partirà la rincorsa della squadra carpigiana verso il primo posto, occupato al momento dal Ravenna, a +6 sui biancorossi, fermi a 30 punti in quinta posizione. Il Carpi, fino al 30 dicembre, avrà in programma due sedute ogni giorno, per arrivare al meglio a gennaio 2024. Sarà fondamentale ripartire dalle ultime prestazioni dell’anno corrente, in cui la squadra ha battuto Imolese e Certaldo con risultati positivi che danno fiducia e morale in vista dei prossimi impegni della stagione. Cruciale anche il rientro degli infortunati, con Viti, Arrondini e Frison da valutare nella lista dell’infermeria e degli acciaccati. Rossini invece si è allenato regolarmente con il gruppo, quindi è nell’elenco dei disponibili per Mister Serpini. Il Carpi nell’ultimo periodo prima di Natale è riuscito a rendersi concreto in fase offensiva, andando sempre in gol per quattro partite consecutive, realizzando in queste gare 11 reti. L’obiettivo è proseguire con questo andamento, per completare la rimonta sugli avversari di Ravenna, in questo momento lanciati al primo posto del Girone D, con una sola sconfitta in stagione, arrivata il 29 ottobre sul campo della Victor San Marino. L’appuntamento è fissato al 7 gennaio sul campo del Prato, con i biancorossi che vorranno confermare la vittoria casalinga contro i toscani nella prima giornata del girone di andata, in cui la squadra di Serpini si era imposta con il risultato finale di 3-2, grazie ai gol di Verza, Forapani e quello tanto discusso di Saporetti al 92’.