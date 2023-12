MODENA VOLLEY, CONTRO MILANO SERVE UNA REAZIONE, BRUNO: “PARLEREMO DEL MIO RINNOVO”

Il Modena Volley vuole chiudere il 2023 con un sorriso, dopo la batosta in casa contro Piacenza. Il 30 dicembre a Milano ci sarà l’occasione per ripartire dopo il KO casalingo, con la carica di Capitan Bruno in vista della trasferta di sabato.