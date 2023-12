Nel video le interviste a:

Gabriele Golinelli, Ex comandante Vigili del Fuoco di Modena

Roberto Corradi, Vigile del Fuoco in pensione

Gino Lusetti, Vigile del Fuoco in pensione

Alla Chiesa di San Lazzaro, a Modena Est, si è stretta alla figlia, alla sorella e al nipote di Andrea Della Casa anche la sua seconda famiglia, quella dei Vigili del Fuoco. È stato il giorno dell’ultimo saluto all’89enne morto lo scorso 6 dicembre in un incidente stradale in via Nonantolana. Una tragedia che ha colpito anche tutto il comando di strada Formigina. Andrea Della Casa era il Vigile del Fuoco in pensione più anziano di Modena. Proprio per questo avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento, una targa istituzionale, ma così non è stato. Ad accompagnare la bara dentro la chiesa, i suoi amici e colleghi. Un uomo mite, ma anche spiritoso e simpatico, così lo hanno descritto i vigili del fuoco, ricordando indelebili momenti passati insieme, tra lavoro, scherzo e amicizia