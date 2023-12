Nel video l’intervista a Francesco Petrella, Allenatore Modena Volley

Il Modena Volley di Coach Petrella sta per chiudere il 2023 e soprattutto il girone di andata di questa Superlega. Un andamento un po’ altalenante per gli emiliani, che comunque rientrano nelle prime 8 della classifica, posizione fondamentale per la Final 4 di Coppa Italia. Migliorano intanto le condizioni di Ousmany Juantorena. Sabato prossimo il Modena è atteso a Catania dal Saturnia Acicastello alle 18, una gara da non sottovalutare per continuare a vincere, dopo l’ottimo successo con Trento in casa per 3-1. In classifica i siciliani sono ultimi con 3 punti e un filotto negativo di sette sconfitte consecutive.