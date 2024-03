Nel video l’intervista a Camillo Po, Portavoce Comitato residenti Quartiere Sacca

Continua a mantenersi alta l’attenzione tra i residenti del quartiere Sacca Villaggio Europa sulla presenza di amianto nel cantiere dell’ex Civ&Civ. Area, che una volta liberata da ciò che resta dello stabile, sarà interessata dai lavori per il nuovo polo logistico della Conad. Ed è proprio da Rete Emilia Conad che arrivano conferme e rassicurazioni. “Limitata presenza di materiale contenente amianto e si tratta di amianto compatto e non friabile” questo quanto confermato dall’Ausl sollecitata, a quanto affermato dal direttore di Rete Emilia Conad, dalla stessa società cooperativa, attiva nella grande distribuzione organizzata. L’amianto, quello visibile, sarebbe stato rimosso interamente dal proprietario del terreno e dello stabile in vendita, però solo nel momento in cui è stato abbattuto il fabbricato, sarebbero emerse lastre di amianto non visibili che, confermano, dovrebbero essere rimosse entro il mese prossimo. Secondo i nuovi proprietari i lavori sono stati prontamente interrotti per dare immediato avvio ai controlli previsti in questi casi. E in attesa di dati ulteriormente approfonditi, era stato steso dell’incapsulante liquido rosso in tutte le aree soggette a demolizione.

Sono stati proprio i residenti ad accorgersi che nell’area transennata e coperta da alte barriere dell’ex Civ & Civ, le macerie di uno stabilimento erano state ricoperte di vernice rossa, la stessa che viene utilizzata per limitare lo spargimento di amianto nell’aria.