Ha fatto proprio bene il Modena Volley ad andare a Dubai.

Il NAS Sports Tournament negli Emirati Arabi ha regalato più soddisfazioni che il campionato…

Ieri sera, terza vittoria di fila per la squadra di Alberto Giuliani: 3-0 rifilato alla squadra libica dell’HMS, con parziali 25-19 25-20 e 27-25.

Con questo successo, il Modena Volley vola in semifinale, dove domani affronterà Padova, in un anticipo dei playoff per il 5°posto, che si disputeranno dalla metà della prossima settimana.

L’avventura mediorientale continuerà, in ogni caso, anche nel fine settimana: se il Modena Volley batterà Padova, giocherà la finalissima del torneo di Dubai domenica, il giorno di Pasqua.

Ma, nell’eventualità di una sconfitta in semifinale, sabato è comunque in programma la finalina per il 3°-4°posto.

Intanto, ieri sera è stata definita la griglia dei playoff scudetto: Monza e Milano hanno eliminato, alla quinta partita, rispettivamente Civitanova Marche e Piacenza, per cui sfideranno Trento e Perugia in semifinale.

Civitanova e Piacenza, viceversa, si aggiungono a Modena, Verona, Padova e Cisterna nel gruppo delle sei squadre che si giocheranno il 5°posto e la qualificazione alla Challenge Cup dell’anno venturo.