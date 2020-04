Nel video l’intervista a Sergio Venturi, commissario ad acta Emilia Romagna

252 casi di positività in più in Emilia-Romagna rispetto a ieri e i test effettuati sono stati 7.610 in un solo giorno. È un record per la nostra regione. All’inizio dell’epidemia per effettuarne la stessa quantità erano necessarie 3 settimane. Il tasso di riscontro medio è di un positivo ogni 30 test effettuati. Dati che danno un centro margine per affrontare la fase 2. L’obiettivo è comunque arrivare a eseguire 15mila test al giorno.

A Modena i numeri, pur sempre bassi, sono un po’ in aumento. 31 i nuovi casi e ci sono altri 3 decessi che portano il totale a 399. Complessivamente in Regione le vittime registrate oggi sono 41, 17 uomini e 24 donne.

Per la prima volta dopo tanto tempo ieri i ricoverati nelle terapie intensive delle strutture regionali erano tornati a salire di due unità. Oggi se ne contano invece 19 in meno e altri 66 pazienti sono stati dimessi dai reparti COVID. Le nuove guarigioni giornaliere, come accade sempre più spesso, quasi doppiano i nuovi casi. Nelle ultime 24 ore ce ne sono state 433 a fronte di 252 nuovi positivi. Il numero dei malati effettivi si abbassa così di altre 222 unità. Al momento sono 12mila e 3. Dato più basso dallo scorso 2 aprile