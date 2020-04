A Modena ci sono due Rsa Anni Azzurri che “resistono” alla tempesta da Coronavirus, che ha fatto registrate nel nostro territorio il maggior numero di decessi proprio nelle residenze per anziani: sono le residenze Ducale 1 in via del Pozzo e Ducale 2 – 3 in via Dell’Ariete. I dati dei primi mesi del 2020 vanno infatti in controtendenza rispetto al trend della nostra regione, con una diminuzione dei decessi. Tra il 21 febbraio e il 18 aprile 2020 la Rsa Ducale 2-3 ha fatto registrare 4 decessi contro i 9 del 2019 (un decremento pari al 53%). Stabile invece il numero dei decessi nella Ducale 1 con 5 decessi sia nel 2019 che quest’anno. La fornitura tempestiva dei dpi e la blindatura delle Rsa, nei primi di marzo, sono stati fattori fondamentali oltre che deterrenti allo scoppio di una potenziale emergenza. E intanto hanno preso il via anche due progetti innovativi per gli ospiti: il primo consiste nell’utilizzo di visori professionali per la realtà virtuale, il secondo nasce per contrastare la solitudine e si chiama “Racconta!”, un gioco interattivo istallato su un tablet che attraverso domande suddivise in aree tematiche porta gli ospiti a mettere in condivisioni esperienze di vissuto e diffonde la conoscenza su buone pratiche di vita quotidiana.