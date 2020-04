Nel video l’intervista a Andrea Corsini, Assessore Turismo Emilia-Romagna

Il turismo e il circuito dell’accoglienza sono certamente i più colpiti da questa pandemia ed anche la nostra regione dove il settore rappresenta un parte importante del PIL ne sta risentendo in modo significativo. Alberghi, bar, ristoranti sono letteralmente in ginocchio e molti forse non riusciranno più a ripartire. La regione e l’APT stanno puntando almeno al mercato interno in vista dell’estate. Dai borghi, ai castelli, dalle spiagge della Riviera ai cammini dell’Appennino, alle città d’arte. Dopo il lockdown, sono pronte diverse campagne tv su reti nazionali, web e radio per far conoscere le migliori mete turistiche, rilanciare vacanze attrezzate e sicure e riaprire così le porte a turisti e viaggiatori. A raccontare la nostra realtà ci saranno testimonial d’eccezione. Le bellezze e le particolarità delle città d’arte, gli itinerari legati al cinema lungo la via Emilia, le suggestioni della Dolce Vita, saranno presentati da Stefano Accorsi, mentre spetterà a Paolo Cevoli illustrare le mille attrazioni della Romagna, dal mare alla montagna. I due volti noti dello spettacolo ed emiliano-romagnoli doc saranno affiancati da tre fuoriclasse dello sport, Alberto Tomba, Stefano Baldini e Davide Cassani, nel ruolo di ambasciatori delle tante occasioni per vacanze attive.