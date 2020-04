All’interno le interviste a:

Dott. Fabrizio Artioli (Direttore Unità operative Medicina Oncologica AUSL Modena Area Nord)

Angela Righi (Coordinatore infermieristico DHO e Radioterapia Carpi)

La rete oncologica della provincia di Modena ha retto l’urto dell’emergenza Coronavirus. Sin dall’inizio dell’epidemia, l’attività oncologica e onco-ematologica è stata riorganizzata secondo le linee guida regionali, per poter continuare a effettuare un servizio che riuscisse a garantire continuità assistenziale ai pazienti e che soprattutto li preservasse dal rischio di contrarre il Covid-19.

All’ingresso dei reparti sono state installate postazioni di triage, in cui si prova prima la temperatura corporea agli operatori sanitari e poi ai pazienti, si chiede ai pazienti se siano stati in contatto con persone Covid positive e si promuove l’utilizzo di mascherine e disinfettante per le mani.