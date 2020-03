All’interno l’intervista a Sergio Venturi (commissario ad acta Regione)

Un’altra giornata nera per la lotta al Coronavirus in regione, dove si registrano ben 65 deceduti, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia in Emilia Romagna, di cui 4 a Modena. In casi sono complessivamente 4.525, 525 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Un dato che non comprende, però, i nuovi casi positivi di Parma.

Complessivamente, sono 1.735 le persone in isolamento a casa, quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 247 (24 in più rispetto a ieri). E sono 18 le nuove guarigioni. Mai così tanti i decessi, passati da 396 a 461: 65, quindi, quelli nuovi, di cui 15 donne e 50 uomini. I nuovi decessi riguardano 4 di Modena, 12 residenti nella provincia di Piacenza, 34 in quella di Parma, 5 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna e 1 a Cesena; 4 persone decedute erano residenti fuori regione.

In dettaglio a Modena sono 575 i casi totali di positività, con un aumento di 115 rispetto a ieri. Questi i dati delle altre province: a Piacenza 1.340, a Rimini 613, 454 a Reggio Emilia, a Bologna 395, a Ravenna 153, Forlì-Cesena 171 e Ferrara 64.

Il commissario Sergio Venturi inoltre ha annunciato che tra ieri e oggi in tutta l’Emilia-Romagna sono stati allestiti ulteriori 211 posti letto per i pazienti colpiti da Coronavirus, tra ordinari e di terapia intensiva. Fra i 2.691 totali 250 sono a Modena, di cui 70 in terapia intensiva