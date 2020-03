Ce lo hanno detto in tutti i modi, ma evidentemente ancora non basta. E per questo mai come adesso l’invito a restare a casa è un dovere per tutti, prima ancora che un obbligo. Anche Tv Qui aderisce con forza all’invito delle autorità a rimanere a casa per combattere la diffusione del Coronavirus, una battaglia in cui tanti medici, infermieri e operatori sanitari sono impegnati in prima persona, mettendo a rischio anche la propria incolumità. E allora, visto che ancora tanta gente non ha capito quanto sia forte il nemico contro cui si sta combattendo, ecco che può essere utile la testimonianza di Alex Bernardi, operatore della Croce Blu di Carpi che racconta la sua esperienza.