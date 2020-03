18 MARZO 1944, 76 ANNI FA LA STRAGE NAZISTA DI MONCHIO

Era il 18 marzo del 1944 quando le truppe naziste sterminarono la popolazione di Monchio, Cusano, Savoniero e Costrignano, frazioni di Palagano. Oggi, in tempi di Coronavirus, non avverrà la commemorazione per il 76esimo anniversario, ma c’è una buona notizia: al via il secondo step per la costruzione del memoriale