È riuscito a vincere la sua battaglia, Damiano Cassanelli, rappresentante d’istituto del Barozzi a cui era stato notificato un provvedimento di sospensione di 12 giorni per alcune dichiarazioni alla stampa sulla scuola. Sospensione che aveva acceso molte polemiche ed ora è stata ufficialmente annullata. A farlo sapere, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un comunicato stampa: “La scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l’organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d’istituto”, ha commentato il Ministro, sottolineando come “questa vicenda dimostra ancora una volta che, rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia”. L’avvocato di Damiano, Stefano Cavazzuti, esprime già “una prima soddisfazione per l’epilogo della vicenda”, riservandosi di approfondire.