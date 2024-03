Nel video l’intervista ad Alberto Giuliani, Coach Modena Volley

In ogni caso, non sarà solo un allenamento.

Il Modena Volley si sta preparando per Piacenza…preparandosi per Trento.

L’ultima giornata di regular season, per domenica, mette di fronte al sestetto di Alberto Giuliani un avversario di grosso calibro, Piacenza, che potrebbe essere uno sparring-partner in vista di gara1 dei playoff, mercoledì prossimo contro Trento.

Coach Giuliani è curioso di verificare lo stato di salute della sua squadra, alla vigilia dell’appuntamento più importante della stagione: l’inizio dei playoff,

Su cosa deve puntare la sua squadra per essere competitiva contro Piacenza e soprattutto Trento? In attesa di conoscere il destino della stagione, ma con l’obiettivo minimo già conquistato, si parla anche di futuro tra Giuliani e il Modena Volley?

Ma da parte di Giuliani c’è il desiderio di continuare?