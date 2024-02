È Modena Today a far conoscere un fatto di estrema pericolosità. Un gruppo di ragazzini si è attaccato al retro di un autobus di linea urbana, “viaggiando” in questo modo per diversi metri. Il fatto è accaduto ieri, intorno alle 18.30, lungo viale Monte Kosica. Non è chiaro quando i giovani, tre in totale, si sono aggrappati al mezzo, ma il video li riprende mentre lasciano la presa all’altezza della rotatoria di viale Montecuccoli, proprio nel momento in cui l’autobus rallenta per affrontare la curva. Dopo il misfatto, i ragazzi si sono allontanati, correndo, in direzione stadio. Saranno ora le immagini di videosorveglianza di zona stazione e di viale Monte Kosica a ricostruire con esattezza quanto accaduto e a risalire all’identità dei tre giovani. Sul caso indaga la Polizia di Stato. L’azienda di trasporto pubblico Seta si è immediatamente attivata per fornire alle autorità tutti gli elementi in suo possesso e sta valutando gli estremi per una eventuale denuncia. L’autista dell’autobus, complice anche il buio, non si sarebbe accorto della presenza dei ragazzi. Seta stigmatizza con forza l’episodio, evidentemente molto pericoloso in primis per l’incolumità dei giovani, che potevano cadere in qualsiasi momento, rovinando su una strada sempre molto trafficata.