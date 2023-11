Una vecchia roulotte, tra materassi abbandonati, accumuli di rifiuti. Una rete sfondata rende facile l’accesso a sbandati e occupanti abusivi. Siamo in via Morandi, nei pressi di via Divisione Acqui. Il tutto orbita intorno al complesso “La Torre”, struttura in parte ancora in ristrutturazione e circondata da un’ampia area in abbandono, dove il degrado imperversa. Percorrendo via Morandi, sorge da un lato il campo nomadi, dall’altro il circolo Off, il centro Musica, poi la strada finisce e con lei anche il decoro dell’area. Intorno a una struttura evidentemente abbandonata, piena di graffiti, vi è una sorta di discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni genere, segni di bivacchi, di occupazioni. La struttura stessa della via induce a pensare che quella zona così poco frequentata possa essere luogo ideale per abbandonare oggetti rotti o inutilizzati. Le nostre telecamere si sono fermate a diversi metri di distanza da una roulotte che potrebbe ospitare qualcuno, in uno scenario desolante. Un degrado evidente che interessa quella che è un’area pubblica, facente parte di un complesso già recuperato in una vasta porzione e restituito dignitosamente alla cittadinanza. Ma l’attesa dell’ultimazione dei lavori non frena il degrado, anzi lo sta alimentando