Cambio al vertice della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. La prof.ssa Cristina Mussini, Professore Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Modena e Reggio Emilia affiancherà in qualità di vicepresidente il nuovo responsabile l’infettivologo napoletano Roberto Parrella, dell’Ospedale Cotugno di Napoli. La Mussini entrerà in carica come Presidente alla fine del 2025.