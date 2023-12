Nel corso della notte, i Carabinieri sono intervenuti presso un distributore di carburante di Castelfranco, dov’era in corso un furto. L’immediato intervento dei militari ha consentito di individuare un uomo, che dopo aver usato una scala e forzato una finestra, era riuscito a introdursi nello shop rubando circa trecento euro in contanti dal registratore di cassa. L’uomo, un 46enne, ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale