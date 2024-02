Nel video l’intervista a Roberto Rinaldi, Coordinatore della Uil di Modena e Reggio Emilia

Stop al mercato tutelato, bonus 2024, inflazione, occhio alle truffe. Queste solo alcune delle problematiche in cui si dibattono i cittadini e che la Uil Modena assieme all’associazione dei consumatori (ADOC) vuole affrontare attraverso una campagna di ascolto ed informazione che ha preso l’avvio ieri mattina. Il contesto scelto, il grande mercato del lunedì che si svolge al Parco Novi Sad. L’iniziativa andrà avanti per 4 lunedì consecutivi dalle 9 alle 14. Il sindacato sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui vari temi sindacali locali, regionali e nazionali, l’associazione dei consumatori di promozione UIL, invece, consegnerà un vademecum del consumatore utile per fronteggiare truffe ma anche per orientare scelte commerciali e ancora per conoscere le modalità di accesso alle varie agevolazioni. Purtroppo, la spinta inflattiva ha eroso i salari e le pensioni delle persone, che si ritrovano a fare i conti con seri problemi economici. L’adeguamento al costo della vita non c’è stato ed oggi in molti devono decidere se pagare le bollette, l’affitto o che tipo di spesa fare.