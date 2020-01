È boom di turisti nella “Versailles” di Sassuolo: i visitatori del Palazzo Ducale nel corso di tutto il 2019 sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente. Quasi 30mila persone in tutto. A dirlo, è il bilancio relativo al turismo della città delle piastrelle, che rileva un aumento considerevole rispetto all’impasse del 2018, quando i turisti al Palazzo calarono del 10% rispetto al 2017. Dati incoraggianti, trainati anche dalla scelta di prolungare fino al 30 novembre l’apertura continuativa dell’edificio, quando negli anni precedenti chiudeva a inizio mese. Tra i dati più significativi spicca il grande incremento di presenze nelle quattro domeniche di Fiere d’Ottobre che hanno segnato un + 67% pari a 2.772 visitatori in più rispetto al 2019, anche grazie alla positiva esperienza della rassegna letteraria che si svolge all’interno del Cortile d’Onore. Si conferma l’elevato numero di visitatori anche durante il FestivalFilosofia, che ha portato, in appena tre giorni, 2.056 ingressi in più.