Anticipo di lusso, domani sera, per il Sassuolo che affronterà alle 20,45 al Mapei Stadium una Roma quarta in classifica e capace, la scorsa settimana, di mettere sotto una corazzata come la Lazio nel derby capitolino. De Zerbi riparte dal pareggio di Genova contro la Sampdoria, dove ha finalmente visto quella squadra matura e capace di sacrificarsi nei momenti difficili che ha tempo cercava, ma che vuole vedere unita anche in undici contro undici. Il recuperato Ferrari domani prenderà il posto dello squalificato Peluso al centro della difesa mentre l’ex Defrel sarà in panchina pronto a disputare almeno uno spezzone di partita. Intanto dal mercato ufficializzata la cessione di Duncan alla Fiorentina ed il ritorno di Magnani dal prestito di Brescia. Il Sassuolo ha poi ingaggiato l’esterno offensivo slovacco classe ‘96 Lukas Haraslin dal Lechia Gdansk, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ed il giovanissimo attaccante uruguaiano Emiliano Gomez Dutra, classe 2001, che arriva dal Boston River.

Nel video l’intervista a Roberto de Zerbi