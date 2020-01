San Geminiano vuol dire fede e sacralità, ma anche occasione per radunare l’intera comunità. Insieme alle celebrazioni religiose, è tornato, irrinunciabilmente, anche il tradizionale mercato, che ha attirato in centro storico centinaia di persone. I profumi della tradizione, dei dolci e delle squisitezze della cucina modenese si sono diffusi lungo le strade mentre i cittadini, portafogli alla mano, sono andati a caccia degli acquisti più vari, dal cibo, all’abbigliamento, fino all’oggettistica e all’elettronica. Un appuntamento che non smette mai di entusiasmare e di creare l’occasione per passare la giornata in un centro storico pieno di vita