Un’altra prestazione importante, un altro successo per il Modena Rugby. Il girone di ritorno è iniziato come quello di andata, con una vittoria contro i Lions Amaranto, questa volta in trasferta a Livorno. Il risultato finale di 18 a 47 premia i ragazzi di Andrea Rovina, che danno continuità così alla striscia positiva in questo inizio di 2024. Romagna è un rullo compressore e continua la sua marcia inarrestabile al primo posto, distante ancora 10 punti dalla posizione occupata dal Modena Rugby. Indicazioni comunque fondamentali per l’allenatore del Giacobazzi, che ha inoltre ritrovato in campo Francesco Tarantini, reduce da una piccola frattura al naso. L’ambito trofeo 6 nazioni, competizione internazionale di rugby che coinvolge la Nazionale Italiana, comporterà adesso uno stop del campionato e una sosta per il Girone 2 della Serie B. Il Giacobazzi arriva a questo momento della stagione al terzo posto, forte dei 15 punti su 15 collezionati in questo 2024. La squadra dovrà puntare sulla qualità del gruppo per rimanere in scia al Romagna, in modo tale da arrivare con convinzione allo scontro diretto con Romagna, in programma il 21 aprile allo Stadio Luciano Zanetti. Per quanto riguarda il periodo attuale della squadra, gli uomini di Rovina approfitteranno della pausa per riorganizzare le idee, verso la sfida dell’11 febbraio in casa contro Firenze, battuto nel girone di andata dagli emiliani allo Stadio Mario Lodigiani.